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Харьковские ученые «заставили» плитку светиться ночью

Харьковские ученые «заставили» плитку светиться ночью

Плитка, светящаяся ночью, благодаря солнцу. Это - изобретение команды молодых ученых из Харьковского политеха. Над изобретением работали почти год. Ноу-хау победило в конкурсе международного инвестиционного фонда. Теперь за счёт гранта разработчики собираются запустить производство на территории ВУЗа. 

Валентина Волощук, аспирантка НТУ "ХПИ"

Наша плитка складається зі стандартних компонентів, які входять у звичайну тротуарну плитку. Це пісок, цемент, гранвідсів, люмінофор та компоненти, які ми зараз ще не можемо назвати

Именно эти компоненты и делают харьковскую разработку уникальной, рассказывает Валентина Волощук, аспирантка Харьковского политеха. Команда молодых ученых, в состав которой входит и Валентина, разработала поверхностный слой покрытия тротуарной плитки, что позволяет ей светиться ночью. Это - за счет солнечной энергии. Работали в этой лаборатории.

Спочатку ми зважували всі компоненти, які були необхідні. Потім ми їх перемішували

Над составом покрытия ученые работали почти год.

У млині ми подріюнювали необхідні компоненти, компоненти закладались у цю ємність

Аспирантка говорит - работа захватила. Иногда даже брала образцы домой и каждый час заводила будильник, чтобы проверить - светится ли плитка в темноте.

За эту разработку взялись, проанализировав рынок строительных материалов, рассказывает Руслан Кривобок, заместитель заведующего научно-исследовательской части. По его словам, в Украине такая технология не патентовалась.

Руслан Кривобок,  зам. заведующего научно-исследовательской частью НТУ “ХПИ”

Склади, які ми розробили, можуть використовуватись при виробництві оздоблювальних панелей, тротуарної плитки, дизайнерського рішення, на пішоходних переходах

Изобретение получило грант международного инвестиционного фонда. Это - 400 тысяч гривен. На них приобретут оборудование, чтобы начать производство. Его запустят на территории ВУЗа

Руслан Кривобок,  зам. заведующего научно-исследовательской частью НТУ “ХПИ”

А це є світова тенденція розвитку вищих навчальних закладів світу. Якщо брати Массачусетський університет, кращий універстет Америки, то там кучкуються малі компанії. І на цьому університет заробляє колосальні кошти 

Кривобок говорит: производство начнут в сентябре. Мощности - сотня квадратных метров плитки в день. Стоимость одной - от 200 до 400 гривен.

По его словам, изобретением заинтересовалась и мэрия. Но там сначала хотят увидеть готовый продукт.


Агентство Телевидения Новости

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