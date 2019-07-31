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Победа киевского "Динамо" с голом воспитанника харьковского футбола

Победа киевского Динамо с голом воспитанника харьковского футбола

Киевское "Динамо" в первом туре украинской Премьер-Лиги нового сезона взяло три очка в выездном матче против львовских "Карпат".

"Динамо" добилось комфортного преимущества в концовке первого тайма. На 42-й минуте киевляне повели благодаря автоголу Алексея Ковтуна. А в компенсированное к первой половине матча время воспитанник харьковского футбола Алексей Беседин с пенальти удвоил преимущество "Динамо".

В итоге - "Карпаты" проиграли - 0:2.

Первый тур вышел бескомпромиссным. В 6-ти матчах не зафиксировано ни одной ничьей. Победили же "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Колос", "Львов" и "Заря".


Агентство Телевидения Новости

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