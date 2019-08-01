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С 1 августа в Украине улицы городов будет патрулировать Нацгвардия

С 1 августа в Украине улицы городов будет патрулировать Нацгвардия

С 1 августа военнослужащие Национальной гвардии Украины будут обеспечивать охрану общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Делаем улицы безопаснее! С 1 августа 2019г военнослужащие Национальной гвардии Украины будут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. Будет привлечено около 2тыс. патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак", - говорится в сообщении в аккаунте МВД в соцсети Твиттер.

Вместе с тем на странице МВД в Фейсбук отмечается, что до этого гвардейцы несли службу совместно с работниками Национальной полиции.

Как отмечается, гвардейцы будут патрулировать пять дней в неделю по шесть часов.

 

Агентство Телевидения Новости

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