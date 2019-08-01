Покорители неба. Лучшие парашютисты мира готовятся установить рекорд

Улетает самолет…

Самолет Ан-72 поднимается на высоту 5000 метров в считанные минуты. Его создали специально для сложных полетов в любых климатических условиях, в любой местности. Именно на нем оттачивают навыки военные Национальной гвардии Украины во время тренировок на аэродроме "Коротич". Среди упражнений, которые отрабатываются в полете, - посадка на грунтовые полосы и на полосы ограниченных размеров.

Геннадий Дубовик, командир 3-й авиационной эскадрильи Нацгвардии Украины

В літака швидкість близько 200 км на годину, а то і більше - при виконанні зльоту та посадки, тому розміри вносять більш тяжку складову. Саме основне – розрахунок та посадка, якщо виконати правильний розрахунок, то посадка буде добра.

Кроме того, в программе тренировок летчиков - десантирование парашютистов. В этом году военные тренируются вместе с гражданскими.

Авиацию Нацгвардии задействовали в подготовке к мировому рекорду, который осенью планируют установить спортсмены со всего мира.

Сергей Филатов, руководитель харьковского аэроклуба имени В.С. Гризодубовой

Авиация Нацгвардии может развиваться и осуществлять новые виды подготовки, совершенствовать навыки летного состава в посадках и взлетах, в десантировании, в полетах группой. А у нас - необходимость выполнить прыжки. Поэтому мы обеспечиваем их топливом, они обеспечивают нас прыжками, таким образом, у нас родился этот симбиоз

На Харьковщину приехали 100 участников второго этапа международного проекта - Sequential Games. Это ежегодное собрание сильнейших парашютистов мира. К прыжкам допускаются только опытные спортсмены. Впервые проект состоялся 5 лет назад. Его инициатором стал немец Дитер Кирш.

Дитер Кирш, постановщик прыжков и парашютных рекордов

Мы с моими друзьями, Патриком и Милко, собрались вместе, мы хотели сделать что-то масштабное, международное. И первое мероприятие в рамках проекта - оно было успешным. Участники были удовлетворены. Поэтому мы решили продолжать, проводим Sequential Games ежегодно.

Соревнования проходят в три этапа. Первый прошел в Португалии в апреле. Второй - в Украине. Заключительный запланирован на октябрь в США.

В этом году - правила установления рекорда изменились и стали более сложными. 125 участников воздушной фигуры должны перестроиться в небе, не повторяя при этом предыдущие увлечения.

Илья Балашов, 8-кратный рекордсмен мира

Фигура должна быть зафиксирована. Согласно правилам, если все захваты есть, то не имеет значения, сколько это - 2 секунды, 1 секунда или полсекунды: если все захваты есть, то фигура состоялась

Главная задача участников второго этапа - собрать и перестроить фигуру в небе, чтобы подготовиться к установлению мирового рекорда в США. Говорят, команда хорошо подготовлена, но сделать это непросто, потому тренировок много.

Марина Князева, спортсменка-парашютистка

Технически фигура эта достаточно сложная. Не с первого раза, конечно, получается. Например, вот сегодня 100-way мы пробуем. На первом прыжке еще не удалось. Но надеюсь, сегодня будем отмечать какие-то результаты

Сформировать фигуры, которые полностью соответствуют требованиям, парашютистам с первых попыток не удалось. Однако для этого есть несколько дней, поэтому сдаваться участники соревнований не собираются. Тем более, что прыжки выполняют с самолета АН-42, а с помощью него было установлено более 2 десятков мировых рекордов в различных весовых категориях.

Агентство Телевидения Новости