Очень разозлившийся теннисист трижды сломал свою ракетку

Австралийский теннисист Ник Кирьос подтвердил свою репутацию скандалиста.

В матче второго круга турнира в Вашингтоне Кирьос встречался с французом Желем Симоном.

В первом сете Кирьос, проиграв гейм, с горя разбил свою ракетку об корт. И на этом не успокоился. Он трижды подряд запустил ракеткой по корту. Поосле чего подарил ее обломки ребенку, сидевшему на трибуне.

Следует отметить, что Кирьос сам матч у Симона в итоге выиграл - 6:4, 7:6.





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