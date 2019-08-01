Сегодня 18:09
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Очень разозлившийся теннисист трижды сломал свою ракетку
Австралийский теннисист Ник Кирьос подтвердил свою репутацию скандалиста.
В матче второго круга турнира в Вашингтоне Кирьос встречался с французом Желем Симоном.
В первом сете Кирьос, проиграв гейм, с горя разбил свою ракетку об корт. И на этом не успокоился. Он трижды подряд запустил ракеткой по корту. Поосле чего подарил ее обломки ребенку, сидевшему на трибуне.
Следует отметить, что Кирьос сам матч у Симона в итоге выиграл - 6:4, 7:6.
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