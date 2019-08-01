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Аэропорт, вокзал и госучреждения: на 14 объектах Харькова ищут взрывчатку
На 14 объектах в Харькове сейчас ищут взрывчатку.
По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, на электронную почту полиции 1 августа около 16:00 поступили сообщения о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, железнодорожной станции, вокзала и 11 государственных учреждений.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.
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