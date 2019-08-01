Глава Офиса президента Богдан написал заявление об увольнении - СМИ

Глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на собственные источники. Как отмечается в опубликованном СМИ заявлении, Богдан просит уволить его с должности по собственному желанию.

В настоящее время УНИАН не удалось получить официального подтверждения этой информации в Офисе президента.

"По данным некоторых источников, после своего увольнения Богдан вступит в должность главы Высшего совета правосудия. При этом ранее в интервью каналу 1+1 Богдан предполагал, что может поменяться должностями с Сергеем Шефиром - стать первым помощником Зеленского", - пишет "24 канал ".

Как сообщалось, Владимир Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента Украины указом от 21 мая. Во время президентской предвыборной компании Богдан был советником Зеленского по юридическим вопросам.

Агентство Телевидения Новости