Незаконная порубка деревьев на Харьковщине: суды возвращают изъятые автомобили и древесину

На Харьковщине продолжается отработка территории области с целью установления фактов хищения древесины, силовики региона проводят масштабную отработку государственных лесничеств.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, с 17 июля 2019 по фактам перевозки незаконно срубленных деревьев следственными подразделениями начато 13 уголовных производств по ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

В результате проведения полицейскими проверок транспортные средства и древесина были изъяты, следователи обратились в суд с ходатайствами о наложении ареста на изъятое имущество.

На сегодня судами рассмотрено 7 ходатайств следователей, из которых 3 – по фактам в Красноградском, Балаклейском, Двуречанском районах области – удовлетворены, и судом был наложен арест на автомобиль с древесиной;

По факту порубки древесины в Золочевском районе суд не удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество, и его вернули владельцу.

По двум фактам в Купянском районе и одному – в Валковском – суд ходатайство об аресте удовлетворил частично - автомобили возвращены владельцам, арест наложен на древесину.

Остальные 6 ходатайств сейчас находятся на рассмотрении суда.

По данным полиции, с начала года на Харьковщине зарегистрировано 86 уголовных производств по статье «незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса» Уголовного кодекса Украины.

Сообщено о подозрении в 3 уголовных производствах, из которых 3 обвинительных акта направлены в суды Волчанского, Зачепиловского и Харьковского районов области.

Согласно части первой статьи 246 Уголовного кодекса Украины, незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозки, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников, причинившие существенный вред наказывается штрафом от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением поле на тот же срок.

Согласно части второй указанной статьи - те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, - наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Агентство Телевидения Новости