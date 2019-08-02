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Ко Дню города в центре Харькова откроют новую дорогу
Новая дорога, которая станет продолжением улицы Скрипника, соединит центр города - улицы Сумскую и Пушкинскую - с улицей Клочковской.
Об этом сообщает пресс-службе Харьковского горсовета.
Сейчас на новом участке продолжения ул. Скрипника уже уложен нижний слой асфальта, а вдоль дороги установлены отбойники.
Планируется, что до 10 августа проезжую часть заасфальтируют верхним слоем, затем там нанесут разметку и установят дорожные знаки.
Открыть новую дорогу планируют к 23 августа. К этой дате коммунальщики облицуют бетонные ограждения керамогранитом.
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