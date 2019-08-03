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Завтра в Харькове - холодно и дождь: прогноз погоды

Завтра в Харькове - холодно и дождь: прогноз погоды

На выходных, 3 и 4 августа, в Харькове будет холодно, ожидается дождь.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на данные Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в субботу в городе – переменная облачность, без существенных осадков, ветер – 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до 11-13 градусов тепла, днем поднимется до 21-23.

В воскресенье в городе ожидается облачная погода, сильный дождь, местами гроза, ветер – 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью – 11-16 градусов тепла, днем – 13-18.

 

Агентство Телевидения Новости

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