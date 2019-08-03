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ЦИК признала избранными уже 191 нардепа-мажоритарщика

ЦИК признала избранными уже 191 нардепа-мажоритарщика

Центральная избирательная комиссия на заседании в субботу на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования установила результаты внеочередных выборов народных депутатов в 31 одномандатном избирательном округе, признав избранными народными депутатами победивших на этих округах лиц.

Как указано в сообщении пресс-службы ЦИК, всего по состоянию на 3 августа признаны избранными 191 народный депутат.

Всего на внеочередных выборах по мажоритарным округам граждане Украины избирали 199 парламентария.

 

Агентство Телевидения Новости

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