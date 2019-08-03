В Киеве пьяный нацгвардеец устроил ДТП, пытаясь сбежать от полиции
Ночью в Киеве возле Троещинского рынка водитель Toyota Camry, пытаясь скрыться от полиции, устроил ДТП.
Как сообщает "Информатор" со ссылкой на очевидцев, Toyota ехала на скорости около 120 километров в час. В районе Троещинского рынка на проспекте Генерала Ватутина Camry врезалась в автомобиль службы такси Bolt, который ехал впереди. От сильного удара такси влетело в киоск с шаурмой возле рынка.
Водителя Toyota задержали правоохранители. По данным полиции, задержанный вел себя неадекватно во время оформления ДТП. При осмотре машины в Camry обнаружили порошок, похожий на амфетамин.
Правоохранители также установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, при задержанном было действительное удостоверение военного Национальной гвардии Украины.
В результате ДТП никто не пострадал.