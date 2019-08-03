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В Киеве пьяный нацгвардеец устроил ДТП, пытаясь сбежать от полиции

В Киеве пьяный нацгвардеец устроил ДТП, пытаясь сбежать от полиции

Ночью в Киеве возле Троещинского рынка водитель Toyota Camry, пытаясь скрыться от полиции, устроил ДТП.

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на очевидцев, Toyota ехала на скорости около 120 километров в час. В районе Троещинского рынка на проспекте Генерала Ватутина Camry врезалась в автомобиль службы такси Bolt, который ехал впереди. От сильного удара такси влетело в киоск с шаурмой возле рынка.

Водителя Toyota задержали правоохранители. По данным полиции, задержанный вел себя неадекватно во время оформления ДТП. При осмотре машины в Camry обнаружили порошок, похожий на амфетамин.

Правоохранители также установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, при задержанном было действительное удостоверение военного Национальной гвардии Украины.

В результате ДТП никто не пострадал.


Агентство Телевидения Новости

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