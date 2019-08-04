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В Техасе произошла стрельба в супермаркете: 20 погибших, 26 пострадавших

В Техасе произошла стрельба в супермаркете: 20 погибших, 26 пострадавших

В городе Эль-Пасо на западе Техаса произошла стрельба в супермаркете Walmart.

Как сообщили местные власти на пресс-конференции, 20 человек погибли, пострадали 26 человек, среди которых есть серьезно раненые.

По словам мэра города Вольфа Блитцера, по подозрению в совершении преступления задержаны три человека, но в полиции подтвердили поимку только одного подозреваемого.

Задержанного подозреваемого идентифицировали как 21-летнего жителя пригорода Далласа.

Предполагаемый преступник стрелял из автоматического оружия. Он попал на камеры наблюдения торгового центра Cielo Vista Walmart.

Агентство Телевидения Новости

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