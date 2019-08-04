Фура не пропустила ВАЗ: подробности ДТП с тремя погибшими

Столкновение ВАЗ 2112 и фуры Renault Magnum, в котором погибли три человека, произошло накануне около 17:00 на трассе в районе Люботина.

Как сообщили сегодня в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 50-летний водитель грузового авто Renault не прредоставил преимущество в движении легковому автомобилю. По информации правоохранителей, 56-летний водитель ВАЗ пытался затормозить, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм на месте скончались водитель легковушки и два пассажира − 22-летний мужчина и его 21-летняя жена.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости