Горсовет просят вернуть отмененный автобусный маршрут на Пушкинскую - петиция

Харьковчане просят городские власти вернуть автобусный маршрут на улицу Пушкинскую через улицу Деревянко на Павлово Поле.

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

«Прошу вернуть отменённый автобусный маршрут: проспект Победы-метро «Пушкинская», через улицу Деревянко», - пишет автор петиции.

Свою просьбу он аргументирует тем, что на Павловом поле живет много студентов, которым, по его мнению, проблематично добираться на Пушкинскую альтернативными маршрутами.

Если петиция наберет не менее 5000 подписей, то ее рассмотрят в горсовете.

До конца сбора подписей осталось 85 дней.

Агентство Телевидения Новости