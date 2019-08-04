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В двух областях Украины из-за непогоды были обесточены 40 населенных пунктов

В двух областях Украины из-за непогоды были обесточены 40 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий - дождь, гроза, порывы ветра - из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП в ночь с 3 на 4 августа были обесточены 40 населенных пунктов в двух областях Украины.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным чрезвычайников, в Одесской области электроснабжения нет в 25 населенных пунктах,  в Кировоградской – в 15".

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, как сообщается, в Одесской области 3-4 августа в результате прохождения интенсивных осадков и накопления большого количества дождевой воды в отдельных низменных участках местности возникали случаи подтоплений домохозяйств и подвалов в Арцизском, Овидиопольском районах области и самой Одессе.

Всего за сутки спасатели осуществили 11 выездов на откачку воды - откачано более 1 тыс. 300 м куб. воды, 4 выезда - для буксировки автотранспорта и перевозки людей, 5 выездов - для распиловки и уборка деревьев. На местах работали 90 человек личного состава и 20 единиц техники, отметили в службе.

 

Агентство Телевидения Новости

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