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Из Харькова запустили прямой авиарейс в Краков

Из Харькова запустили прямой авиарейс в Краков

Из Харькова стартовал новый прямой авиарейс – в Краков.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского аэропорта.

Авиарейс был запущен со 2 августа.

Прямые вылеты из Харькова в Краков будут осуществляться авиакомпанией Wizz Air по понедельникам и пятницам.

Расписание полетов:

Харьков-Краков: 17:35 - 19:00.

Краков-Харьков: 14:05 - 17:00;

Стоимость билетов в одну сторону - от 649 гривен.

Билеты доступны в продаже в авиакассах аэропорта и на официальном сайте авиакомпании.

Агентство Телевидения Новости

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