Сегодня 12:05
Просмотров: 82
Из Харькова запустили прямой авиарейс в Краков
Из Харькова стартовал новый прямой авиарейс – в Краков.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского аэропорта.
Авиарейс был запущен со 2 августа.
Прямые вылеты из Харькова в Краков будут осуществляться авиакомпанией Wizz Air по понедельникам и пятницам.
Расписание полетов:
Харьков-Краков: 17:35 - 19:00.
Краков-Харьков: 14:05 - 17:00;
Стоимость билетов в одну сторону - от 649 гривен.
Билеты доступны в продаже в авиакассах аэропорта и на официальном сайте авиакомпании.
Загрузка...