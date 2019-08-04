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Потеря чемпионского титула после двух нокдаунов

Потеря чемпионского титула после двух нокдаунов

Обладатель титула временного чемпиона WBA неожиданно проиграл бой за пояс.

Речь идет о теперь уже экс-чемпионе в полусреднем весе американце Маркусе Брауне.

Перед поединком против канадца Жана Паскаля у Брауна было 23 победы в 23 проведенных боях. И, вот, теперь появилось первое поражение.

Дважды - в 4-м и 7-м раундах Браун падал от пропущенных ударов и оказывался в нокдауне.

Бой же закончился в 8-м раунде после столкновения головами. От этого столкновения у Брауна образовалась серьезная гематома, и рефери отстановил поединок. На карточках всех трех судей Паскаль одержал на момент остановки боя минимальную победу с одинаковым счетом 75-74.


Агентство Телевидения Новости

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