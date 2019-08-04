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Боксеры-супертяжи устроили зрелщную драку в ринге

Боксеры-супертяжи устроили зрелщную драку в ринге

В главном бою вечера бокса в Нью-Йорке между спортсменами супертяжелого веса американцем Крисом Арреолой и поляком Адамом Ковнацки вышло великолепное зррелище.

Боксеры постоянно шли в размен ударами. При этом оба сумели достоять на ногах до финального гонга.

По итогам 12-ти раундов судьи единеогласно отдали победу Ковнацки по очкам: 118-110 и дважды по 117-111.

В этом бою установлен новый рекорд супертяжелого дивизиона по количеству нанесенных ударов. Таковых оказалось 2172.

Следует еще добавить, что Арреола, как оказалось, заработал в этом поединке перелом руки.


Агентство Телевидения Новости

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