Харьковчане просят горсовет о реконструкции парка на Холодной Горе

Харьковчане просят горсовет провести реконструкцию части парка «Юность» в районе улицы Полтавский Шлях.

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

Как пишет автор петиции, Любчич Анна Николаевна, жители этого района теряют рекреационную зону для отдыха.

«Ведь не каждый имеет возможность постоянно ездить в чудесные центральные парки: им. Шевченко и им. Горького. Но в парке "Юность" гуляют мамы с детьми, при этом поиграть на зеленой лужайке малышам не приходится - всюду мусор», жалуется харьковчанка, отмечая, что в сейчас парк находится в полузаброшенном состоянии, а его территория - в полном беспорядке.

«Местные жители жалуются, что вечером в парке даже гулять опасаются», - пишет автор петиции.

Как отмечает женщина, в данном парке имеется пруд, который облюбовали маргиналы.

По мнению харьковчанки, этот парк обеспечил бы достойный отдых жителям района Залютино и части Холодногорского района, а также для гостям города.

В связи с этим, считает автор петиции, в парке необходимо:

1. провести ландшафтные работы;

2. почистить пруд;

3. облагородить водоем (убрать заросли)

4. обустроить освещение у пруда;

5. заменить старые лавочки у пруда на новые;

6. обустроить зону для детей.

«Это сможет еще одной Меккой для отдыха харьковчан», - аргументирует автор свою инициативу.

На данный момент петицию поддержали 180 человек.

Для того, чтобы ее рассмотрели в горсовете, петиции необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

Агентство Телевидения Новости