Под Харьковом в пруду нашли мертвого мужчину с раной на голове - СМИ

Сегодня 14:44

Сегодня 14:44

В селе Михайловка Первомайского района Харьковской области в пруду обнаружили труп мужчины.

Об этом изданию УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

На место прибыла следственно-оперативная группа полиции.

Установлено, что покойный - местный житель 1963 года.

При осмотре трупа на голове мужчины обнаружили ушибленную рану.

Сейчас тело направили на экспертизу для установления причины смерти мужчины.

По данному факту открыто уголовное производство по подозрению на умышленное убийство.

Агентство Телевидения Новости