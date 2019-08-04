Харьковчане просят новый автобусный маршрут - петиция

Создать новый маршрут "Одесская - 602м/р-н" через Салтовское шоссе просят харьковчане городских чиновников.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.

«Не очень удобно вставать на перекрестке Льва Ландау и Салтовского Шоссе и делать пересадку в сторону 602 м/р-на и обратно, а особенно, когда трамваи стоят, и приходится идти пешком не одну и не две остановки», - жалуется автор петиции.

На данный момент петицию поддержали 27 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

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