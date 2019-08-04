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В Харькове нашли пропавшего мальчика с аутизмом

В Харькове нашли пропавшего мальчика с аутизмом

В Харькове разыскали 8-летнего мальчика с аутизмом, пропавшего накануне.

Об этом сообщается на странице в Фейсбук Немышлянского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Мальчик 2011 года рождения, Коломиец Ваня, пропал накануне, 3 августа.

Как сообщалось, ребенок болеет аутизмом и плохо разговаривает.

Пропавшего ребенка полицейские нашли в тот же день.

По данным полиции, с мальчиком все в порядке, никаких событий криминального характера с ним не произошло.

 

Агентство Телевидения Новости

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