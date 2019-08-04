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Крупная драка российских футбольных фанов с ОМОНом

Крупная драка российских футбольных фанов с ОМОНом

В Санкт-Петербурге болельщики местного "Зенита" оказали сопротивление бойцам спецподразделения ОМОН.

Драка произошла возле стадиона в Санкт-Петербурге во время футбольного матча Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Краснодаром".

Силовое противостояние продолжалось несколько минут. Причем, был момент, когда ОМОНовы оказались в окружении и могли быть повержены.

Футбольный клуб "Зенит" выступил с заявлением о том, что будет проведено расследование случившегося.

Сам матч между "Зенитом" и "Краснодаром" завершился вничью 1:1.


Агентство Телевидения Новости

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