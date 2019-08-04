Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:05
Просмотров: 140

Умер известный шансонье Вилли Токарев

Умер известный шансонье Вилли Токарев

На 85-м году жизни скончался музыкант, певец-шансонье Вилли Токарев. Об этом "Эху Москвы" сообщил народный артист России Николай Тамразов со ссылкой на семью музыканта.

Отмечается, что последние недели жизни певец провел в больнице.

Вилли Токарев был российским и американским автором-исполнителем песен в жанре русский шансон. Он окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса. Впоследствии работал в оркестре Анатолия Кролла, симфо-джаз-ансамбле Жана Татляна, в ансамбле Бориса Рычкова, певицы Гюлли Чохели. Позже — в ансамбле "Дружба" Александра Броневицкого вместе с Эдитой Пьехой, оркестре Ленинградского радио и телевидения под руководством Давида Голощекина.

Он является автором таких известных произведений, как "Кто виноват?", исполненная Анатолием Королевым, "Дождь" для Эдиты Пьехи, "Мурманчаночка", "Апатиты - заполярный городок" (в соавторстве с Владимиром Ярцевым).

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 