Пиротехники не могут разминировать мост в Станице Луганской

Украинские специалисты-пиротехники не могут начать разминирование моста в районе Станицы Луганской.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на руководителя украинской стороны Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон полковника Александра Борщевского.

Он отмечает, что пока невозможно начать разминирование моста из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны российских оккупантов.

Борщевский сообщил о встрече с заместителем председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном относительно реализации положений Минских соглашений. По его словам, прежде всего необходимо начать работу по разминированию территорий.

«Пиротехнические работы должны проходить не только на прилегающих к КПВВ территориях, но и на участке возле разрушенного моста, чтобы начать его ремонт. Но, к сожалению, пока нет реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций и ОРЛО о начале работ. Основная причина, почему не начинаются работы по ремонту моста - отсутствие гарантий безопасности для наших специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований», - добавил он.

В штабе ООС заявили, что соответствующие запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа на получение гарантий именно для украинских специалистов и допуска их к проведению работ нет.

Как сообщалось ранее, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской продолжалось с 26 по 30 июня.

Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

16 июля заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко сообщил, что во время встречи советников лидеров "Нормандской четверки" представитель РФ Владислав Сурков обязался "повлиять" на боевиков относительно демонтажа фортификационных укреплений для восстановления моста в Станице Луганской.

18 июля представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный сообщил, что участники группы приняли решение о ликвидации фортификационных сооружений в районе моста и его восстановлении.

23 июля была создана рабочая группа по восстановлению моста, в ее состав вошли представители Мининфраструктуры, Укравтодора, Минобороны, МинВОТ, Минрегионразвития, Госпогранслужбы, Луганской ВГА, проектных и экспертных организаций.

Агентство Телевидения Новости