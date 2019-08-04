Научный прорыв или недопустимый эксперимент: учёные создали первую человеко-обезьяну (видео)
В Китае создали первую человеко-обезьянью химеру для выращивания органов. Это удалось благодаря вживлению человеческих клеток в эмбрионы животных, говорится в сюжете ТСН.
Куратором проекта был американский профессор Хуан Карлос Бельмонте.
На его родине в Соединенных Штатах на такие опыты действует мораторий, поэтому пришлось проводить их именно в Поднебесной.
По словам профессора, благодаря их достижениям в будущем удастся побороть десятки болезней и решать проблему трансплантации органов.
Правда, проект пока находится на стадии разработки, а развиваться таким чудо-творениям ныне позволят лишь в течение месяца.
Реакция научного сообщества на эксперимент неоднозначная.
Часть исследователей считает, что создание человекоподобных существ противоречит законам этики – значит, такие вещи в научном мире недопустимы.