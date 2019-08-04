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Научный прорыв или недопустимый эксперимент: учёные создали первую человеко-обезьяну (видео)

Научный прорыв или недопустимый эксперимент: учёные создали первую человеко-обезьяну (видео)

В Китае создали первую человеко-обезьянью химеру для выращивания органов. Это удалось благодаря вживлению человеческих клеток в эмбрионы животных, говорится в сюжете ТСН.

Куратором проекта был американский профессор Хуан Карлос Бельмонте.

На его родине в Соединенных Штатах на такие опыты действует мораторий, поэтому пришлось проводить их именно в Поднебесной.

По словам профессора, благодаря их достижениям в будущем удастся побороть десятки болезней и решать проблему трансплантации органов.

Правда, проект пока находится на стадии разработки, а развиваться таким чудо-творениям ныне позволят лишь в течение месяца.

Реакция научного сообщества на эксперимент неоднозначная.

Часть исследователей считает, что создание человекоподобных существ противоречит законам этики – значит, такие вещи в научном мире недопустимы.

Агентство Телевидения Новости

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