Из-за непогоды обесточены 83 населенных пункта в четырех областях Украины

В результате осложнения погодных условий - дождь, гроза, порывы ветра - остаются обесточенными 83 населенных пункта в четырех областях Украины.

Об этом сообщили ГСЧС Украины.

По данным пресс-службы чрезвычайников, остаются обесточенными 83 населенных пункта в 4 областях, а именно: Донецкая - 37, Запорожская - 21, Луганская - 21 и Днепропетровская – 4.

Кроме того, в Лисичанске Луганской области произошло обесточивание двух насосных станций, в результате чего без водоснабжения остались около 27 тысяч абонентов.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Агентство Телевидения Новости