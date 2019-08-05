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Суд открыл дело по иску Симоненко из-за запрета Коммунистической партии

Суд открыл дело по иску Симоненко из-за запрета Коммунистической партии

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску лидера Коммунистической партии Украины (КПУ) Петра Симоненко и Компартии к Министерству юстиции Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сообщается, дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

Симоненко и КПУ подали иск об отмене приказа Минюста в ОАСК в июле текущего года.

Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная Рада поддержала пакет законов по декоммунизации, в частности закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Минюст подписал решение, согласно которому все коммунистические партии Украины теряют право быть субъектом политического и избирательного процессов.

Минюст подал в Окружной административный суд Киева иск о запрете Компартии в связи с тем, что символика, устав и название партии не соответствуют принятым законам о декоммунизации.

16 декабря 2015 года административный суд Киева по иску Министерства юстиции запретил деятельность Коммунистической партии Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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