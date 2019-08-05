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Донецкий "Шахтер" в новой форме крупно победил в Харькове

Донецкий Шахтер в новой форме крупно победил в Харькове

Донецкий "Шахтер" провел в Харькове первый домашинй поединок в сезоне 2018/19 гг.

Во 2-м туре украинской Премьер-Лиги "Шахтер" во главе с новым главным тренером Луисом Каштру и в новой форме принимал львовские "Карпаты".

Донецкая команда крупно победила - 3:0. Голы забивали двое натурализированных в украинцы бразильцев - Марлос и Мораес и один ненатурализированный - Исмаили.

Киевское "Динамо" стол же крупно - 3:0 одержало выездную победу над футбольным клубом "Львов".

После двух туров без очковых потерь с 6-ю набранными очками идут три команды - "Шахтер", "Динамо", а также "Колос" из Коваливки.


Агентство Телевидения Новости

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