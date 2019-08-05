Упавший с моста КАМАЗ: подробности от полиции

Харьковские медики борются за жизнь водителя КАМАЗа, пострадавшего в результате ДТП в районе Алексеевки, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, как сообщалось, сегодня, 5 августа, около 10:00 с моста на окружной дороге в районе поворота на Сортировку упал груженый КАМАЗ.

Предварительно установлено, что автомобиль «КАМАЗ» перевозил песок. Грузовик упал с моста во время движения.

Водителя доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

По данным полиции, медики констатировали у него тяжелые травмы и готовят его к операции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Агентство Телевидения Новости