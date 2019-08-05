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Харьковских льготников предупредили о начале монетизации субсидий

Харьковских льготников предупредили о начале монетизации субсидий

С 1 октября 2019 года в Украине начинается монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщили в Департаменте труда и социальной политики горсовета, этот процесс будет происходить по образцу монетизации субсидий через «Ощадбанк» двумя способами:

1. В безналичной форме путем перечисления средств на аккаунт льготника в «Ощадбанке», который будет осуществлять перевод средств на счета управляющих организаций, предоставляющих услуги (без обращения льготника). Сэкономленные средства по итогам отопительного периода будут перечислены на личный счет льготника в «Ощадбанке».

2. В наличной форме. Для этого льготнику необходимо обратиться с заявлением в управление труда и социальной защиты населения администраций районов, где указать номер счета, открытого в «Ощадбанке». В таком случае выплата с учетом установленных государственных социальных нормативов будет осуществляться со следующего месяца, в котором льготник написал заявление.

Граждане, которые получат средства наличными, должны ежемесячно оплачивать фактически потребленные жилищно-коммунальные услуги с учетом суммы льготы.

Управление труда и социальной защиты населения ежемесячно направляет списки на предприятия-поставщики жилищно-коммунальных услуг о лицах льготной категории, получивших или потерявших право на льготы. Поэтому льготникам необходимо информировать управление в случае изменения места жительства или изменений в составе семьи.

Для внедрения с 1 октября 2019 года монетизации льгот на жилищно-коммунальные услуги департамент обращается к харьковчанам-льготникам с просьбой сообщить номер мобильного телефона для внесения его в учетную карточку льготника Единого государственного реестра лиц, имеющих право на льготы.

 

Агентство Телевидения Новости

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