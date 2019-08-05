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В Украину поставят около полумиллиона доз вакцины против гриппа – Минздрав

В Украину поставят около полумиллиона доз вакцины против гриппа – Минздрав

В Украину, ориентировочно, в октябре текущего года поставят около 500 тысяч доз вакцины против гриппа, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на представителей производителей вакцин.

Согласно сообщению, такой срок обусловлен тем, что в этом году Всемирная организация здравоохранения поздно предоставила штаммовый состав вирусов производителям вакцин.

В Минздраве отметили, что в то же время упрощенный электронный механизм подачи регистрационной формы для вакцин против гриппа, внедренный Государственным экспертным центром, будет способствовать ускорению их поступления.

Вакцину можно будет приобрести в аптеках за свой счет и получить прививки у врача, а также купить за средства предприятий или местных бюджетов для приоритетных групп риска: медработников, учителей, детей до 5 лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями.

Одна прививка снижает риск заболеваемости и тяжелого течения болезни в течение всего сезона.

Ежегодно в Украине регистрируют около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых составляют заболевания гриппом и ОРВИ. В течение прошлого эпидсезона от гриппа умерли 64 человека, из них 12 детей.

 

Агентство Телевидения Новости

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