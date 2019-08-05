«Военная тайна Чернобыля»: проект известного писателя Сергея Лойко о ликвидации катастрофы

Даже через 30 лет страницы Чернобыльской трагедии продолжают пополняться новыми историями.

«Военная тайна Чернобыля» - проект писателя Сергея Лойко, который возник в ходе общения с ликвидаторами и участниками событий.

Сергей Лойко, писатель, журналист

В Чернобыле, в 5 км от станции ЧАЭС стоял ракетный дивизион, зенитно-ракетный дивизион, в котором, в том числе, на вооружении ядерные ракеты тактические. 3 ядерные ракеты. Всего там было – 30

Именно эти ракеты, говорит Сергей Лойко, вывозили из Чернобыля ночью 29 апреля. 60 военных, которые понятия не имели, что они везут и какая опасность находится в кабинах тягачей - туда мгновенно проникла радиационная пиль. Из-за отсутствия объездной дороги путь военных проходил прямо через центр столицы. Ведь по приказу о ситуации никто не должен был знать.

Участников этой эвакуации Сергею Лойко удалось отыскать. Те, кто сумел выжить, сейчас или серьезно больны, или покинули страну.

Сергей Лойко, писатель, журналист

Он был заместителем командира бригады, Киевской ракетно-зенитной бригады по вооружению, поэтому он занимался эвакуацией. Это Виктор Чершнев. И мне удалось пообщаться с командиром бригады, который стал командиром бригады через 2 года, и у него там, в ангарах, хранились пусковые установки, тягачи. Все уже отвезли на «кладбище» в Чернобыль назад, а пусковые установки - 6 штук - затем станцию наведения с этой базой, радиолокационные станции и ракеты - всё сохранялось в отдельном ангаре

Страшные последствия до сих пор сопровождают участников той операции. Полковник Чершнев сейчас серьезно болен - у него проблемы с сердцем. Потерял зрение прапорщик. От онкологии умерли старший офицер и водитель. Судьба многих других неизвестна.

Сергей Лойко, писатель, журналист

Вот почему «Чернобыль», фильм HBO, несмотря на кучу ляпов, несуразностей, выдумок, почему он так популярен, почему он трогает…. Потому что он еще раз очень убедительно показал, рассказал о главном преступлении Советского Союза, коммунистического режима. Абсолютное безразличие к человеческой жизни

Кроме этого, говорит Лойко, личный состав бригады заставляли мыть ракеты, пусковые установки и другое оборудование обычным стиральным порошком, пока те не перестанут «фонить».





Агентство Телевидения Новости