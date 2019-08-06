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Где в Харькове сегодня нет воды

Где в Харькове сегодня нет воды

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харькочан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на утро 5 августа воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Балакирева ,50 до 18:00 06.08.19 г.; ул. Клочковская, 16, 24, 29, пер. Классический, 6, 8, пр. Победы, 70 (п. №9, стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №5, стояк) до 20:00 06.08.19 г.

Киевский район: 

въезд 2-й Вологодский (ч/с), ул. Пушкинская, 40 (п. №3, стояк) до 20:00 06.08.19 г.

Московский район: 

ул. Героев Труда, 48 (стояк) до 20:00 06.08.19 г.

Немышлянский район: 

ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №3, стояк), Салтовское шоссе, 240-а (п. №2, стояк) до 20:00 06.08.19 г.

Новобаварский район: 

ул. Баварская, 1,3/1,3/2,3/3 до 20:00 06.08.19 г.

Слободской район: 

пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №12, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №9, стояк), ул. Танкопия, 14 (п. №7, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, стояк), ул. Зерновая, 53-г (п. №5, стояк) до 20:00 06.08.19 г.

Холодногорский район: 

ул. Новый Быт, 39 (п. №2, стояк), ул. Кацарская, 46/48 (п. №1) до 20:00 06.08.19 г.

 

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