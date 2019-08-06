Житель Харьковщины погиб во время работ на огороде

В Змиевском районе в результате несчастного случая погиб 89-летний мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 5 августа около 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что в реке в селе Левковка находится тело мужчины.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что пенсионер пошел обрабатывать свой огород и упал в реку, которая граничит с его усадьбой. Самостоятельно выбраться пожилой мужчина не смог и утонул.

Обнаружила мужчину без признаков жизни его соседка.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости