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Житель Харьковщины погиб во время работ на огороде

Житель Харьковщины погиб во время работ на огороде

В Змиевском районе в результате несчастного случая погиб 89-летний мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 5 августа около 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что в реке в селе Левковка находится тело мужчины.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что пенсионер пошел обрабатывать свой огород и упал в реку, которая граничит с его усадьбой. Самостоятельно выбраться пожилой мужчина не смог и утонул. 

Обнаружила мужчину без признаков жизни его соседка.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». 

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Агентство Телевидения Новости

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