Пропавшую полгода назад 12-летнюю девочку нашли

Правоохранители разыскали 12-летнюю девочку, пропавшую почти полгода назад.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 18 февраля в полицию поступило сообщение о том, что из городской детской клинической больницы самовольно ушла 12-летняя девочка. В медучреждении она находилась временно из-за отсутствия документов и законных представителей.

5 августа правоохранители установили местонахождение девочки. Все это время она находилась у своей знакомой в городе Днепр. Никаких противоправных действий в отношении неё совершено не было.

Сейчас подросток находится в детском социально-психологическом реабилитационном центре.

Полицейские разыскивают ее родителей.

Агентство Телевидения Новости