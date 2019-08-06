Харьковский телеканал ведет информационную войну против «Барабашово» - администрация

В отношении ТЦ «Барабашово» ведется спланированная информационная атака, в которой участвует один из телеканалов Харьковской области, с целью создания негативного имиджа торговому объекту, его руководству и собственникам

Об этом говорится в заявлении администрации.

«В последнее время определенное средство массовой информации Харькова распространило ряд материалов, призванных очернить имидж и деловую репутацию ТЦ «Барабашово», его учредителей, администрации и предпринимателей, дестабилизировать ситуацию на территории торгового центра», - говорится в заявлении.

В администрации убеждены, что эта «заказная информационная атака» в выпусках новостей одного из харьковских телеканалов является местью за четкую и недвусмысленную позицию администрации ТЦ.

«ТЦ «Барабашово» вне политики и будет делать все, чтобы не дать втянуть рынок и предпринимателей, которые на нем работают, в грязные политические игры, не допустит разрушительного влияния популизма и удовлетворения за свой счет чьих-либо частных политических интересов», - отмечают в администрации.

В администрации отмечают, что Торговый центр - сложный многофункциональный механизм, поэтому неудивительно, что в ходе работы могут возникать определенные недоразумения. При этом, по данным администрации, все проблемные вопросы могут решаться и обычно решаются путем внутреннего диалога. Если кто-то из участников хозяйственного процесса считает свои права нарушенными, то в Украине как в демократическом правовом государстве есть соответствующие органы и механизмы разрешения споров. Вместо этого, недоброжелатели используют черный пиар для оказания влияния на ТЦ, уверяет администрация.

«Манипуляции и черный пиар, голословные обвинения, раздувание и провоцирование конфликтов, попытки создать нервозную обстановку, которые мы сейчас наблюдаем - это недопустимые методы, они имеют одну цель: отрицательно повлиять на работу ТЦ для удовлетворения конкретных политических и экономических интересов. Это далеко не первая информационная атака на ТЦ «Барабашово», только в нынешнем году одни и те же СМИ, четко действуют по заказу, уже запустили несколько таких «волн». Понятные заказчиками этих грязных кампаний», - отмечают в ТЦ «Барабашово».

Администрация ТЦ «Барабашово» уверяет, что сделает все от нее зависящее и задействует все предусмотренные законом механизмы, чтобы нейтрализовать влияние заказных информационных атак и максимально защитить предпринимателей ТЦ и его посетителей.

Агентство Телевидения Новости