Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:11
Просмотров: 21

В Украине из-за сбоя в системе приостановили выдачу водительских прав

В Украине из-за сбоя в системе приостановили выдачу водительских прав

В Украине приостановлена выдача водительских прав из-за сбоя в работе Национальной автоматизированной информационной системы (НАИС). Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Как сообщили в МВД, Национальная автоматизированная информационная система сегодня, 6 августа, работает с перебоями, поэтому предоставление ряда услуг сервисных центров МВД невозможно.

Речь идет о выдаче водительского удостоверения на право управления транспортными средствами; обмене и замене водительского удостоверения на право управления транспортными средствами; выдаче свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов.

"Сервисные центры МВД восстановят обслуживание клиентов в обычном режиме, как только работу НАИС МВД Украины будет налажена", - сообщили в МВД.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 