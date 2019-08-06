На Салтовке остановили грузовик с древесиной без документов

5 августа около 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Академика Павлова патрульные остановили автомобиль «КАМАЗ», 48-летний водитель которого перевозил срубленные деревья без разрешительных документов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Автомобиль с древесиной с места происшествия изъяли и направили в Киевский отдел полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Происхождение, порода деревьев и сумма материального ущерба устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости