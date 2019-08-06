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В полиции рассказали подробности гибели 14-летней девочки на пастбище под Харьковом

В полиции рассказали подробности гибели 14-летней девочки на пастбище под Харьковом

Харьковские правоохранители выясняют обстоятельства смерти несовершеннолетней девушки, тело которой, привязанное к лошади, 3 августа обнаружили на лугу возле соснового бора в Безлюдовке.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, следователи допросили свидетелей происшествия.

Как указали очевидицы трагедии, в тот день девушка вместе со своими двумя подругами 14 и 15 лет, с которыми они неоднократно приезжали к частному хозяйству, взяли трех лошадей, чтобы отвести их через пастбище на водопой. 

Вернувшись, девушки взяли трех других животных, с которыми также пошли к реке. 

Во время прогулки одна из кобыл пустилась галопом. Чтобы другое животное не убежало, девушка обвязала талию чомбуром, конец которого был закреплен на лошади. 

Когда лошадь понеслась, девушка не смогла ее удержать, в результате чего лошадь протянула привязанную к себе девушку следом. Через некоторое время животное удалось остановить и отвязать девушку, но она скончалась до приезда врачей скорой медицинской помощи.

Сейчас суд назначил по делу проведение судебно-медицинской экспертизы. По заключению судебных медиков, предварительно причиной смерти девушки стала закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, сведения о данном факте были внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Агентство Телевидения Новости

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