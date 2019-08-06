Апелляционный суд закрыл дело о повышении тарифов в электротранспорте

Апелляционный суд решает, законным ли было решение горсовета о повышении тарифов, ведь во время его принятия, говорят в ХАЦ, было допущено несколько нарушений: не были проведены общественные слушания, а решение подписал секретарь горсовета, а не мэр. Хотя в тот день Геннадий Кернес был на работе. Однако представители горсовета оправдываются - все ошибки, на которые указывают активисты, исправили новым решением, поэтому, учитывая, судебную практику, дело надо закрыть.

Константин Прокопьев, представитель горсовета

У випадку виправленння суб*єктом владних повноважень порушень, які зазначені в позовній заяві, справа підлягає закриттю. Щодо втрати чинності. Травневим рішенням було визнане оскаржуване рішення таким, що втратило чинність. Тобто оскражуване рішення на сьогодні втратило чинність. Було вирішено підійти до справи конструктивно: якщо люди вважають, що вони були позбавлені можливості взяти участь в обговоренні, то було вирішено надати таку можливість

Представительница третьей стороны - метрополитена, просит суд при принятии решения также не учитывать, были ли тарифы на самом деле завышенными, ведь, по ее мнению, это не имеет никакого отношения к исковым требованиям.

Суть позовних вимог стосувалась тільки того, що нормативний акт був прийнятий з порушенням порядку прийняття цього акту. І не стосується ніяк тарифів - тому чи завищений він, чи майбутні позови у зв*язку з цим не можуть бути враховані зараз судом.

На это сторона истца - адвокат ХАЦ Дмитрий Антоненко – объясняет, что все не так просто: второе решение горсовета, которое исправляет ошибки в решении от 6 февраля, никак не может быть достаточным основанием для закрытия дела - как минимум потому, что оно утратило силу, когда в горсовете приняли еще одно - уже третье. Именно поэтому, по словам Дмитрия, судебная практика может и не применяться, что вполне позволено Кодексом административного судопроизводства.

Дмитрий Антоненко, представитель ХАЦ

По-перше, наголошуємо, що відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, правові висновки Верховного суду можуть бути враховані, але вони не є обов*язковими для виконання для суду у інших справах. По-друге, ці правові висновки мають застосовуватися, якщо вони стосуються застосування норм права щодо спільних правовідносин.

Выслушав все аргументы, судьи удаляют стороны и наблюдателей из зала суда, чтобы посоветоваться. В конце концов, они решают оставить решение суда первой инстанции без изменений и закрыть дело.

Апеляційний суд постановив – позов ГО "ХАЦ" залишити без задоволення. Ухвалу Харківського адміністративного суду залишити без змін.

Активисты ХАЦ, однако, с таким решением не соглашаются, считают - суд даже не попытался рассмотреть дело по существу и учел только аргументы ответчика - горсовета и третьей стороны - метрополитена, и просят судей вспомнить, что горсовет все же нарушил закон, когда три месяца метрополитен перевозил людей по завышенным тарифам.

Евгений Лисичкин, активист ХАЦ

Нас не влаштовує позиція першої інстанції, який закрив справу, не розглядаючи її по суті. Харківська міськрада три місяці не виконувала вимоги ухвали про забезпечення позову, судовим засіданням було визнано, що тариф з 19 лютого по 22 травня мав бути в хакрівському метро 5 гривень, в той же час він діяв 8 гривень, тож виконком харківської міськради порушував українське законодавство.

Мириться с этим в ХАЦ не будут, утверждает Лисичкин и обещает, что вскоре они подадут кассационную жалобу в Верховный суд.





Агентство Телевидения Новости