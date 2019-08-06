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Украинский футболист забил гол в своем дебютном матче за португальскую команду
Дебют украинского защитника Валерия Бондаренко за португальскую "Виторию Гимарайнш" вышел на заглядение.
В матче второго раунда Кубка португальской лиги фвстречались "Фейренси" и "Витория Гимарайнш".
На 10-й минуте матча Бондаренко выпругнул выше всех после подачи углового и забил гол.
При этом Бондаренко великолепно спроавился и со своими основными функциями защитника.
Гол Бондаренко оказался единственным в матче. "Витория Гимарайнш" победила 1:0.
Ниже, в видеообзоре матча угловой с голом Бондаренко на 36-й секунде.
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