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Политзаключенного Кремля вернули домой

Политзаключенного Кремля вернули домой

Харьковчанин Александр Стешенко, осужденный в аннексирована Крыму в 2018 году, вышел на свободу и вернулся на родину.

Об этом сообщает Представительство Президента Украины в АР Крым.

"Постоянный Представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич встретился с освобожденным политзаключенным Кремля харьковчанином Александром Стешенко, который был задержан в апреле 2018 оккупационными властями Крыма и незаконно приговорен к двум годам лишения свободы якобы за поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, Антон Кориневич выразил надежду, что правоохранительные органы АР Крым дадут надлежащую правовую оценку нарушениям прав человека и военным преступлениям, совершенным оккупационными властями на территории временно оккупированного полуострова.

По информации Крымской правозащитной организации, Стешенко вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

 

Агентство Телевидения Новости

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