В Змиевском районе пожар унес жизнь женщины (фото)

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС, 7 августа в 4:35 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Широнинцев, 132 села Тарановка Змиевского района Харьковской области.

К месту происшествия немедленно выехало подразделение Государственной пожарно-спасательной службы на автоцистерне. На момент прибытия спасателей стало известно, что пламенем была охвачена комната дома. Площадь пожара составляла около 15 кв.м. Пожарные пошли в разведку и обнаружили неподалеку входной двери бездыханное тело женщины 1973 года рождения. Все помещения были сильно задымлено.

Пожарные немедленно приступили к тушению пожара и уже в 05:10 локализовали огонь. В 7:59 состоялась окончательная ликвидация этого пожара. Причина его возникновения устанавливается.

Агентство Телевидения Новости