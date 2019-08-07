Где в Харькове сегодня нет воды

На сайте КП "Харьковводоканал" появилась информация о том, где сегодня, 7 августа, из-за ремонтных работ будет временно прекращено водоснабжение.

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Людвига Свободы, 39-в (п. №1) до 17:00 07.08.19 г.; ул. Клочковская, 16, 24, 29, пер. Классический, 6, 8, пр. Победы, 70 (п. №9, стояк), пр. Победы, 72 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 67-а, ул. Сумгаитская, 7 (п. №2) до 20:00 07.08.19 г.

А также:

Киевский район:

въезд 2-й Вологодский (ч/с), ул. Героев Труда, 4-г (п. №5, стояк) до 20:00 07.08.19 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 162-в (п. №2) до 17:00 07.08.19 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №3, стояк), Салтовское шоссе, 240-а (п. №2, стояк) до 20:00 07.08.19 г.

Новобаварский район:

ул. Юдина (Райкомовская), 2-а (п. №4, стояк) до 20:00 07.08.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, стояк), 177 (п. №12, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №9, стояк), ул. Танкопия, 14 (п. №7, стояк), пр. Гагарина, 39 (п. №1, стояк), 45-а (п. №5, стояк) до 20:00 07.08.19 г.

Холодногорский район:

ул. Кацарская, 46/48 (п. №1), ул. Золочевская, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 07.08.19 г.

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