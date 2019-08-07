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В Ливии обстреляли украинский самолет

В Ливии обстреляли украинский самолет

Недавно в Ливии были уничтожены два местных военных самолета Ил-76, а теперь стало известно об обстреле украинского транспортного самолета в аэропорту ливийского города Мисрата. 

Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины.

Отмечается, что ракетная атака случилась 5 августа в 00:17 по местному времени. Украинский самолет в это время разгружался.

"В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе был эвакуирован в безопасное место", – сообщили в МИДе.

В ведомстве уточнили, что самолет доставлял гуманитарный груз для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии и имел все необходимые разрешения.

"Департаментом консульской службы МИД и посольством Украины в Тунисе во взаимодействии с эксплуатантом судна принимаются меры консульского реагирования: установление контакта с членами экипажа самолета, оказание необходимой помощи, документирование штурмана, а также возвращение граждан Украины на родину", – подчеркнули дипломаты.

Агентство Телевидения Новости

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