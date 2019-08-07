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Освобожденный политзаключенный Стешенко вернулся в Харьков (видео)

Освобожденный политзаключенный Стешенко вернулся в Харьков (видео)

Сегодня утром, 7 августа, украинского политзаключенного Александра Стешенко, освобожденного из колонии в аннексированном Крыму, доставили в Харьков.

По словам Стешенко, его похитили на границе Чонгар сотрудники ФСБ, он просил не трогать его и не издеваться над ним, однако оккупанты нарушили права человека и представили его как политзаключенного.

"Я пока что воздержусь от комментариев, единственное, что я скажу, это все фантазии ФСБ, то, что на меня наговорили. Сейчас хочу собраться с мыслями, а потом уже рассказать" - побавил Стешенко. 

Напомним, российские спецслужбы подозревали Александра в участии в "экстремистской группе" которая якобы планировала теракты на территории оккупированного Крымского полуострова. По версии ФСБ, Стешенко действовал по указанию лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова и при поддержке СБУ ради устрашения пророссийски настроенных крымских татар.


Агентство Телевидения Новости

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