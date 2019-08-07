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В Первомайском районе под колесами грузовика погиб велосипедист

В Первомайском районе под колесами грузовика погиб велосипедист

Накануне в 17:00 на трассе Харьков Мерефа-Павлоград в районе села Петровка Первомайского района грузовик Renault Premium сбил велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, грузовик Renault со спецприцепом (водителю 29 лет) двигался от Первомайска в направлении Краснопавловки. 69-летний велосипедист ехал в попутном направлении в левой полосе и пытался повернуть направо. 

Как сообщили в полиции, предварительно установлено, что велосипедист на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель грузовика был трезв.

Информация о ДТП внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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