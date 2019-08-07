Под Одессой прогремел взрыв в больнице: двое погибших (фото)

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Одесской области, в результате взрыва гранаты погибли два человека.

Событие квалифицированы по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Предварительно установлено, что к 44-летней работнице пищеблока больницы пришел сожитель, 1965 г.р., который, вероятно, и принес с собой взрывоопасные предметы. Женщина была в здании, которое стоит отдельно от больницы. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Поскольку через окно виднелись чеки от двух гранат, а взрыв был один, заходить в помещение было крайне опасно. Полицейские окружили здание, отвели людей на безопасное расстояние, и ждали приезда взрывотехников.

Прибыв на место, специалисты взрывотехнической службы обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие и находилась в крайне опасном состоянии, однако взрыв не произошел. В ходе осмотра было установлено, что взорвалась граната Ф-1, в результате чего и мужчина, и женщина погибли. Других пострадавших нет.

На данный момент устанавливаются детали происшествия, ведутся следственные действия.

Агентство Телевидения Новости